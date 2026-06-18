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بيزشكيان يشيد باتفاق تاريخي مع اميركا

  • 18 حزيران 2026
  • 14:50
بيزشكيان يشيد باتفاق تاريخي مع اميركا

خبرني - أشاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الخميس، بمذكرة التفاهم "التاريخية" مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والتي وقعها ونظيره الأميركي دونالد ترامب عن بُعد، وتمهّد الطريق لمفاوضات هدفها التوصل لاتفاق نهائي.

ونشر بيزشكيان على منصات التواصل الاجتماعي نسخة من المذكرة مذيلة بتوقيعه وتوقيع ترامب، إضافة الى إمضاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الذي قادت بلاده الوساطة بين الطرفين. وأرفق الرئيس الإيراني المستند بتعليق جاء فيه "هذه وثيقة تاريخية ورسالة من إيران قوية: سيتحقق السلام في ظل الاحترام المتبادل".

ووقّع ترامب مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.

وبموجب المذكرة، تعهدت طهران وواشنطن إجراء مفاوضات والتوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وبحسب نص التفاهم، جددت طهران تعهدها بعدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية، على أن يبحث الطرفان الملف النووي لإيران في إطار المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي.

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