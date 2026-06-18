ممثل الأمم المتحدة للمرأة في الأردن: الجيش الأردني أظهر التزاماً مؤسسياً مستداماً في تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي

خبرني - رعى المساعد للإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي العميد الركن خليل الدعجة، الخميس، حفل إطلاق الاستراتيجية الثانية لإدماج النوع الاجتماعي في القوات المسلحة للأعوام (2026–2030)، والتي اعدتها مديرية شؤون المرأة العسكرية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وسفراء وملحقين الدول الداعمة.

وأكد العميد الركن الدعجة، مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها وقدرتها على أداء مختلف الواجبات والمهام العسكرية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تمثل إطاراً مؤسسياً متكاملاً لتعزيز المشاركة الفاعلة، وتطوير القدرات، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسة العسكرية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية والإنسانية.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية تنظر إلى إدماج النوع الاجتماعي باعتباره جزءاً أساسياً من عملية التطوير المؤسسي الشامل، بما يضمن الاستفادة المثلى من الطاقات والكفاءات البشرية، ويعزز الجاهزية والفاعلية والتميز في الأداء، انسجاماً مع رؤيتها ورسالتها الوطنية.

من جانبه، أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بيرنيات، أن القوات المسلحة الأردنية أظهرت التزاماً مؤسسياً مستداماً في تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي، ما أسهم في بناء قاعدة متينة للمرحلة المقبلة من خلال التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي الذي نُفذ بالشراكة مع الهيئة، مثمناً دور القوات المسلحة الأردنية ومديرية شؤون المرأة العسكرية في ترسيخ هذا النهج وتعزيزه كأولوية مؤسسية.

واستمع الحضور إلى إيجاز قدمته رئيس شعبة النوع الاجتماعي في مديرية شؤون المرأة العسكرية المقدم براءة أبو قاعود حول محاور الاستراتيجية وأهدافها، والتي تركز على دمج النوع الاجتماعي ضمن السياسات والممارسات المؤسسية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة عمل داعمة للمرأة العسكرية، بما يسهم في رفع مستوى المشاركة والتمكين وتحقيق التنمية المؤسسية المستدامة.

وشاهد الحضور مادة فيلمية تناولت مسيرة المرأة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية وإسهاماتها في مختلف الواجبات والمهام العسكرية، ومشاركتها في العمليات الإنسانية وبرامج التدريب العسكري وعمليات حفظ السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وتهدف الاستراتيجية الثانية لإدماج النوع الاجتماعي إلى البناء على الإنجازات المتحققة خلال المرحلة السابقة، من خلال توفير خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لترجمة رؤية القوات المسلحة الأردنية في هذا المجال إلى برامج ومبادرات عملية، بما يعزز دور المرأة العسكرية ويضمن الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في مختلف مواقع العمل العسكري.

يشار إلى أن الاستراتيجية تخضع لمراجعة وتقييم سنويين من قبل مديرية شؤون المرأة العسكرية، بما يواكب المستجدات ذات الصلة ويعزز فاعلية التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة.