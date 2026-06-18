وصول الدفعة الثامنة من المساعدات الإغاثية الأردنية إلى لبنان عبر معبر المصنع

خبرني - وصلت إلى معبر المصنع، الخميس، الدفعة الثامنة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها الأردن، وضمت 19 شاحنة مقدمة إلى لبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة.

وكان في استقبال القافلة السفير الأردني لدى لبنان وليد عبد الرحمن الحديد، وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي على رأس وفد من الهيئة.

وقال السفير الأردني وليد الحديد، إنّ القافلة الجديدة تأتي في إطار حرص الأردن على استمرار تقديم المساعدات للنازحين في لبنان، وضمن الجسر الدولي البري الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى أنها القافلة الثامنة منذ بدء الحرب والسابعة ضمن الجسر الدولي.

وأضاف أن القافلة تضم مساهمة من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة "هيومن أبيل" غير الحكومية ومقرها أستراليا، وتشمل مساعدات إغاثية تتضمن ألبسة وأدوية وحليب أطفال.

من جانبه، أكد أمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي أن وقوف جلالة الملك عبدالله الثاني والأردن إلى جانب لبنان محل تقدير كبير، مشيراً إلى أن الشعب اللبناني لا ينسى من وقف إلى جانبه.

وأضاف أن تدفق القوافل الإغاثية الواحدة تلو الأخرى يشبه تدفق الدم في الشرايين، مؤكداً أن وقوف الأردن إلى جانب لبنان هو موقف تاريخي معروف، وأن ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك وعلاقات أخوة ومحبة ومصاهرة يجعل هذا الدعم محل تقدير دائم.