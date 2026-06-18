أزمة أشباه الموصلات تدفع آبل إلى إعادة النظر في تسعير منتجاتها

خبرني - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة آبل أن الشركة تخطط لرفع أسعار منتجاتها لمواجهة الارتفاع الحاد في تكلفة شرائح الذاكرة وأجهزة تخزين البيانات.

وقال في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال:"للأسف، لا مفر من رفع الأسعار.. نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من هذه الزيادات الهائلة في الأسعار، ونعمل على حماية عملائنا منها، لكن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار".

وصرح كوك للصحيفة بأن شركة آبل مستعدة لاستخدام احتياطياتها النقدية لزيادة إمداداتها من شرائح الذاكرة.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة لم يحدد جدولا زمنيا دقيقا لزيادة الأسعار المزمعة، أو المنتجات التي ستتأثر بها، ومن المرجح أن يكون إطلاق المنتج الرئيسي التالي للشركة في سبتمبر، عندما تُصدر سلسلة هواتف "آيفون-18".

كما أوضحت الصحيفة أن شرائح الذاكرة تعد مكونات أساسية معظم أجهزة الحوسبة، بما في ذلك الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ووحدات التحكم بالألعاب، والمعدات الطبية، وحتى السيارات.

وتشهد أسواق شرائح الذاكرة في الأعوام الأخيرة أزمة نتيجة زيادة الطلب على هذه الشرائح من شركات تصنيع الهواتف والحواسب وحتى شركات صناعة السيارات، كما ازداد الطلب على هذه الشرائح بشكل كبير لاستخدامها في المخدمات التي تستعمل لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي.