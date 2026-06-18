*
الجمعة: 19 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • مجلس الأمة
  • البدادوة يؤكد من قمة تشينغداو: الأردن شريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة

البدادوة يؤكد من قمة تشينغداو: الأردن شريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة

  • 18 حزيران 2026
  • 14:04
البدادوة يؤكد من قمة تشينغداو الأردن شريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة

خبرني - رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ورئيس الوفد الأردني المشارك النائب الدكتور أيمن البدادوة، النائب عن حزب الاتحاد الوطني الأردني، يؤكد من قمة تشينغداو أهمية الأردن كشريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة.
شارك رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ورئيس الوفد الأردني المشارك النائب الدكتور أيمن البدادوة، النائب عن حزب الاتحاد الوطني الأردني، في افتتاح أعمال قمة تشينغداو السابعة للشركات متعددة الجنسيات، التي عُقدت في جمهورية الصين الشعبية تحت شعار "التطلع نحو الابتكار والمستقبل"، بحضور نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان شنغ، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الشركات العالمية.

البدادوة يؤكد من قمة تشينغداو: الأردن شريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة
البدادوة يؤكد من قمة تشينغداو: الأردن شريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة
البدادوة يؤكد من قمة تشينغداو: الأردن شريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة
البدادوة يؤكد من قمة تشينغداو: الأردن شريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عطية يطالب الحكومة بإعداد وإحالة مشروع قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
عطية يطالب الحكومة بإعداد وإحالة مشروع قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجت...
  • 2026-06-16 15:56
النعيمات مستشار الامين العام لحزب عزم يحذر من المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
النعيمات مستشار الامين العام لحزب عزم يحذر من المساس بالوصاية الهاشمية على ال...
  • 2026-06-13 20:04
عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الأردني النائب ميسون القوابعة تناقش مع ناشطين اجتماعيين مسودة قانون الإدارة المحلية
عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الأردني النائب ميسون القوابعة تناقش ...
  • 2026-06-11 15:23
النائب طهبوب تشكر العيون الساهرة
النائب طهبوب تشكر العيون الساهرة
  • 2026-06-11 13:24
إسناد تهمة غسل الأموال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني بحق النائب وسام اربيحات وتسطير مذكرة إحضار بحقه
إسناد تهمة غسل الأموال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني بحق النائب وسام اربيحات ...
  • 2026-06-10 19:36
النقل النيابية تبحث تحديات قطاع تأجير السيارات السياحية
النقل النيابية تبحث تحديات قطاع تأجير السيارات السياحية
  • 2026-06-10 18:49