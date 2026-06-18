في أقل من 4 دقائق.. سرقة صراف آلي برافعة ثقيلة بإنجلترا - فيديو

خبرني - وثقت كاميرا مراقبة في مدينة رامزي بمقاطعة كامبريدجشاير شرقي إنجلترا عملية سرقة لافتة، استخدم خلالها لصوص رافعة ثقيلة لاقتلاع صراف آلي من واجهة فرع مالي والفرار به خلال دقائق.

ونشرت شرطة كامبريدجشاير مقطعا مصورا للحادث، يظهر مركبة تحميل ثقيلة وهي تقترب من واجهة فرع جمعية "نيشنوايد" للبناء (Nationwide Building Society)، قبل أن يستخدمها اللصوص في انتزاع الصراف الآلي من مكانه.

رافعة مسروقة ومركبتان

وبحسب الشرطة، وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، في شارع "هاي ستريت" بمدينة رامزي، بعد أن استخدم اللصوص رافعة تلسكوبية مسروقة، إلى جانب مركبتين أخريين، لتنفيذ عملية الاقتحام ونقل الصراف الآلي من الموقع.

ويظهر الفيديو المركبة الثقيلة وهي تصدم واجهة المبنى وتقتلع الصراف، ثم تتحرك مركبة أخرى إلى المكان لتحميله، قبل أن يغادر الجناة بسرعة.

أقل من أربع دقائق

وقالت الشرطة إن العملية برمتها استغرقت أقل من 4 دقائق، ووصفت الحادث بأنه عملية اقتحام جريئة استُخدمت فيها مركبة ثقيلة لاختراق الواجهة وسرقة الصراف.

ودعت شرطة كامبريدجشاير أي شخص شاهد الحادث، أو لاحظ مركبات أو نشاطا مريبا في المنطقة وقت وقوعه، إلى التواصل معها.

وطالبت الشرطة السكان وأصحاب المحال في المنطقة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وكاميرات السيارات والمنازل، خصوصا في محيط شارع "هاي ستريت" وقت وقوع الحادث.

كما طلبت الشرطة من أي شخص شاهد مركبات مريبة أو لديه معلومات يمكن أن تساعد في التعرف على الجناة، التواصل معها فورا، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت جارية.