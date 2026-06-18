الأردن وباكستان يتفقان على تفعيل مجلس الأعمال المشترك لتعزيز التجارة والاستثمار

خبرني - اتفقت غرفة تجارة الأردن وسفير باكستان لدى المملكة خرم سرفراز خان على تفعيل مجلس الأعمال الأردني–الباكستاني المشترك وإعادة إشهاره، بما يسهم في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق مع السفير الباكستاني، بمقر الغرفة، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وآليات تطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال الأردني والباكستاني.

وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن الخميس، أكد الحاج توفيق أهمية البناء على العلاقات السياسية المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى هذه العلاقات، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.

وشدد على أهمية تكثيف التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية، من خلال تبادل الوفود التجارية وتنظيم لقاءات الأعمال والمنتديات الاقتصادية المتخصصة، بما يتيح استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية وبناء شراكات مستدامة تخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين الأردن وباكستان ما تزال دون مستوى الطموحات، رغم النمو الملحوظ الذي شهدته الصادرات الأردنية إلى السوق الباكستانية خلال عام 2025، والتي ارتفعت بنسبة 92.7 بالمئة لتصل إلى 13.3 مليون دينار مقارنة مع 6.9 مليون دينار في عام 2024، فيما بلغت المستوردات الأردنية من باكستان نحو 37.4 مليون دينار.

وأكد أهمية البناء على الفرص التجارية المتاحة بين البلدين لزيادة حجم المبادلات التجارية، من خلال تعزيز صادرات المملكة من الأسمدة والفوسفات والصناعات الكيماوية والمنتجات الغذائية والزراعية، والاستفادة من القدرات التصديرية الباكستانية في مجالات الأرز والسمسم والمنسوجات والألبسة، بما يدعم إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة بين مجتمعي الأعمال الأردني والباكستاني.

من جانبه، أكد السفير الباكستاني عمق العلاقات الأردنية الباكستانية وتميزها على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى باكستان عكست متانة العلاقات الثنائية وفتحت آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأوضح خان أن اهتمامه خلال المرحلة المقبلة سينصب على تطوير العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها بما يوازي مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في العديد من القطاعات، خاصة الصناعات الغذائية والمنسوجات والسياحة والخدمات.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع افتراضي مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية لاستكمال الترتيبات المتعلقة بتفعيل مجلس الأعمال الأردني–الباكستاني المشترك، تمهيداً لإعادة إشهاره وتعزيز دوره في بناء الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تنظيم لقاءات قطاعية مباشرة بين الشركات الأردنية ونظيراتها الباكستانية، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.