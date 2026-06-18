ريال مدريد يعلن صفقته الصيفية الثالثة

خبرني - أعلن ريال مدريد ثالث صفقاته الصيفية استعدادًا للموسم الجديد بضم المدافع الفرنسي الدولي إبراهيما كوناتي لمدة 4 أعوام، بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وذكر ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الخميس "توصل النادي وإبراهيما كوناتي إلى اتفاق يقضي بأن يكون لاعبًا في صفوف الفريق للمواسم الأربعة المقبلة، حتى 30 يونيو 2030".

وتأتي الصفقة بعد أيام من انضمام الثنائي مارك كوكوريا من تشيلسي، وبرناردو سيلفا من مانشستر سيتي، ليواصل ريال مدريد استهداف نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

كوناتي، المتواجد في معسكر منتخب فرنسا بكأس العالم 2026، انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، إذ رحل عن ناديه السابق ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وجاء تعاقد ريال مدريد مع المدافع الفرنسي بطلب من المدرب الجديد جوزيه مورينيو، إذ يرغب البرتغالي في ترميم الخط الخلفي للفريق، فإلى جانب كوناتي في قلب الدفاع، سيعزز أيضًا الأطراف بكوكوريا، ودينزل دومفريس.

وسيتنافس كوناتي مع أنطونيو روديجر، وإيدير ميليتاو، ودين هويسن، وراؤول أسينسيو على مكان في تشكيلة مورينيو الموسم المقبل.

وكان كوناتي، صاحب الـ27 عامًا، قضى 5 مواسم مع الريدز، حقق خلالها الألقاب الأربعة المحلية الممكنة، الدوري الإنجليزي (مرتان)، وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة، والدرع الخيرية، لكنه فشل في التتويج بأي لقب قاري.

ولعب كوناتي دورًا أساسيًا في منظومة يورجن كلوب، وآرني سلوت من بعده، حيث خاض 183 مباراة في كل البطولات، وشكل ثنائية دفاعية قوية مع الهولندي فيرجيل فان دايك.