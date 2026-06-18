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الفرع رقم 82 من أسواق لومي ماركت شارع الكرامة في خدمتكم

  • 18 حزيران 2026
  • 12:16
الفرع رقم 82 من أسواق لومي ماركت شارع الكرامة في خدمتكم

خبرني - افتتحت الشركة الاردنية الحديثة لتجارة المواد التموينية - لومي ماركت - الفرع رقم  82 في محطة محروقات المناصير شارع الكرامة ، الزرقاء الجديدة في محطة المناصير شارع الكرامة ( الونك). 

يذكر أن لومي ماركت تأسست في 2012 ويتمثل نشاطها الرئيسي في بيع المواد التموينية والبقالة وغيرها. وهي مملوكة بالكامل لشركة آفاق للطاقة وهي شركة مساهمة عامة والتي تضم أيضاً شركات أخرى مثل ، شركة المناصير للزيوت والمحروقات وشركة المناصير للاستيراد والتصدير والشركة المركزية للغاز - سنترال غاز.

أسواق لومي متخصصة في فتح فروع في محطات المناصير للزيوت والمحروقات ويبلغ عدد الفروع العاملة حالياً 82 فرعاً ويوجد 6 فروع تحت الانشاء ، وتضم الشركة ما يزيد عن 370 موظف.

لومي ماركت هي أكثر من مجرد سلسلة من أسواق البقالة المركزية في محطات المناصير للزيوت و المحروقات فنحن ملتزمون بالتفوق من خلال تقديم أفضل خدمة لعملائنا ولجميع ضيوفنا بمختلف الفئات .و هدفنا هو أن نكون حيث عملائنا في حاجة إلينا و كيف كما كانت الحاجة لنا لنوفر خدمات متكاملة في مكان واحد لتوقف العملاء في محطة واحدة للتسوق.
عندما ترى إسم لومي ماركت فسوف يبادر إلى ذهنك التالي :
1- أفضل المنتجات وتنوعها
2- الخدمات الودية والمهنية العالية لموظفينا
3- النظافة الصحية والأمان والثقة في أسواقنا ومنتجاتنا
4- أعرق أسماءالعلامات التجارية ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة في السوق الاردني

سنسعى دائماً وبطرقنا الفنية والمهنية الرائدة بأن نكون نحن الأكثر تميزاً في هذا القطاع ، وسوف نستخدم كل الموارد المتاحة لنا لنكون أفضل محلات السوبر ماركت المتواجدة في محطات بيع المحروقات في المملكة، وسنحافظ على الريادة دائماً .
أسواق لومي.

موقع الفرع على خرائط جوجل   https://rb.gy/w6v0qr  

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