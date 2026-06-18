لن نراه كل 4 أعوام.. الحارس الأسطوري أوتشوا يعلن اعتزاله الدولي بعد مونديال 2026

خبرني - أعلن الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا اعتزاله اللعب الدولي بعد نهاية مشاركته في كأس العالم 2026، ليطوي صفحة من أبرز المسيرات في تاريخ حراسة المرمى.

ويعد أوتشوا أحد أكثر الحراس حضورا وتأثيرا في تاريخ المونديال الحديث، بعدما ارتبط اسمه بتصديات استثنائية في عدة نسخ من البطولة، جعلته من الأسماء المحبوبة عالميا داخل وخارج المكسيك.

الحارس البالغ 40 عاما ظهر في مقطع فيديو مؤثر عبر حساباته، حيث لم يتمالك دموعه أثناء إعلان القرار، قائلا إنه لا يتخيل مسيرته دون تمثيل منتخب بلاده، في لحظة عكست عمق ارتباطه بقميص المكسيك.

ويملك أوتشوا مسيرة دولية استثنائية امتدت عبر 6 نسخ من كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022، 2026)، ليصبح من بين أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة، إلى جانب أسماء أسطورية مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وخاض الحارس المخضرم 153 مباراة دولية مع المنتخب المكسيكي، وترك بصمات بارزة أبرزها تألقه في مونديال 2014 أمام البرازيل، إضافة إلى تصدياته المؤثرة في نسخ لاحقة عززت مكانته كأحد رموز كرة القدم المكسيكية.

قرار الاعتزال الدولي يضع نهاية لمسيرة طويلة من العطاء، بدأها أوتشوا كموهبة شابة قبل أن يتحول إلى رمز وطني وأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ اللعبة، ليغادر الملاعب الدولية من بوابة كأس العالم التي شهدت أعظم لحظاته.