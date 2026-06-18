توقيعا ترمب وبزشكيان جنبا إلى جنب على وثيقة تاريخية

خبرني - ظهر توقيعا الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان جنبا إلى جنب على النسختين الإنجليزية والفارسية من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران حول إنهاء الحرب.

في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة، كُشف النقاب عن أول وثيقة رسمية مشتركة بين طهران وواشنطن تُعلن للرأي العام منذ الاتفاق النووي قبل أكثر من عقد.

وتحت مسمى "تفاهم إسلام آباد"، تهدف هذه الوثيقة إلى ترسيخ مسار جديد يهدف إلى وقف الحرب بشكل نهائي بين البلدين.

وعلى عكس ما كان مرسوما له أن يُقام حضوريا في سويسرا بحضور وسطاء، جرى التوقيع على هذه المذكرة بالصيغة الإلكترونية عن بُعد.

ونظرا للدور المحوري الذي لعبته دولة باكستان كوسيط في هذه العملية الدبلوماسية، سيوقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أيضا على نص المذكرة.

وقد أعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال ظهور تلفزيوني فجر اليوم الخميس 18 يونيو، أن "نص مذكرة التفاهم قد تم توقيعه باللغتين الفارسية والإنجليزية". ومن جهته، أكد الرئيس ترامب الخبر من فرنسا، حيث صرح للصحفيين فجر اليوم قائلا: "لقد وقعتها للتو".

في المقابل، فرض صمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه على المشهد، وسط حالة من الغضب العارم بين حلفائه، وذلك في أعقاب إعلان ترامب عن توقيع المذكرة، في وقت حذرت فيه أوساط إسرائيلية من أن هذه الخطوة تمثل "كارثة استراتيجية لإسرائيل".