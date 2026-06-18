عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محليا ً بتصنيف كيو.أس 2027

خبرني - حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازاً عالمياً جديداً بتقدمها إلى المرتبة 643 عالمياً في تصنيف QS العالمي للجامعات 2027، بعد أن كانت ضمن الفئة 761–770 عالميا بتصنيف عام 2026، مسجلة قفزة نوعية بلغت 123 مرتبة خلال عام واحد.

وبهذه النتيجة، حافظت الجامعة على المركز الأول بين الجامعات الأردنية الخاصة، وجاءت في المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، كما حققت أكبر تقدم بين الجامعات الأردنية المدرجة في التصنيف.

وارتفعت العلامة الكلية الموزونة للجامعة من24.67 نقطة إلى 28.45 نقطة، مدفوعة بتحسن أدائها في عدد من المؤشرات الرئيسة، وفي مقدمتها شبكة البحث العلمي الدولية، والاستدامة، والاستشهادات البحثية، والسمعة الأكاديمية، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل.

وصرّح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بأن هذا الإنجاز يعكس العمل المؤسسي المتكامل الذي تنتهجه الجامعة، والجهود المتواصلة لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة والخريجين، مؤكداً أن الجامعة تمضي وفق خطة استراتيجية واضحة ترتكز على جودة التعليم والبحث العلمي والتدويل والاستدامة.

وقال: إن تقدم جامعة عمّان الأهلية إلى المرتبة 643 عالمياً يمثل محطة مهمة في مسيرتها الأكاديمية، ويؤكد قدرة الجامعة على المنافسة إقليمياً ودولياً، كما يشكل حافزاً لمواصلة العمل نحو تحقيق مراتب أكثر تقدماً في التصنيفات العالمية.

من جانبه، صرّح الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، بأن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للرؤية الطموحة والاستثمار المستمر في تطوير البنية الأكاديمية والبحثية والتكنولوجية للجامعة، إلى جانب استقطاب الكفاءات وتعزيز الشراكات الدولية.

وأضاف: إن ما تحقق اليوم هو نتيجة لمسيرة طويلة من العمل والتخطيط والإنجاز، حيث وضعنا هدف التقدم عالمياً أمامنا، وعملنا بثقة وإصرار حتى أصبحت جامعة عمّان الأهلية في موقع متقدم يليق باسمها وتاريخها وريادتها في التعليم الجامعي الخاص.

وأكد أن الجامعة ستواصل دعم المبادرات النوعية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، والارتقاء بجودة مخرجات التعليم، بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة الأردن على خريطة التعليم العالي العالمية.

وقال عميد البحث العلمي الاستاذ الدكتور أحمد صامد العدوان : أن النتائج الجديدة تعكس تطور الأداء البحثي للجامعة، حيث ارتفعت نتيجة مؤشر الاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس، إلى جانب التقدم اللافت في مؤشر شبكة البحث العلمي الدولية.

وأضاف : إن التحسن في مؤشرات البحث العلمي جاء نتيجة سياسات الجامعة الداعمة للنشر في المجلات العلمية المرموقة، وتشجيع البحوث ذات التأثير وتسويقها، وتوسيع التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الدولية، بما عزز حضور أبحاث الجامعة وانتشارها وتأثيرها على المستوى العالمي.

كما وسجلت الجامعة تقدماً واضحاً في مؤشر الاستدامة، وواصلت تميزها في مؤشرات التدويل، حيث حافظت على العلامة الكاملة في نسبة الطلبة الدوليين، واقتربت من العلامة الكاملة في نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة عمّان الأهلية في التصنيفات العالمية، واستمراراً لمسيرتها في تحقيق الجودة والتميز والريادة الأكاديمية والبحثية.