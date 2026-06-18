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رحيل شاب من الأغوار الشمالية بالتزامن مع ولادة طفله الأول

  • 18 حزيران 2026
  • 11:05
رحيل شاب من الأغوار الشمالية بالتزامن مع ولادة طفله الأول

خبرني - خيّم الحزن على منطقة الأغوار الشمالية بعد وفاة الشاب أيسر الحوراني "أبو رافت" في حادثة مؤثرة تزامنت مع ولادة طفله الأول، في مشهد جمع بين ألم الفقد وفرحة استقبال مولود جديد.

وبحسب ما تم تداوله، فقد فارق الحوراني الحياة في الوقت ذاته الذي كانت فيه زوجته تضع مولودهما البكر، لتتزامن لحظة الوداع مع بداية حياة جديدة تحمل اسمه وذكراه.

وأثار الخبر حالة من التأثر بين أهالي المنطقة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نعوا الفقيد بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة وأخلاقه الحسنة بين أبناء مجتمعه.

وتناقل ناشطون رسائل التعزية والمواساة لعائلته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم زوجته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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