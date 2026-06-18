وفيات الأردن.. الخميس 18-6-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة تعالى اليوم الخميس 18-8-2026:
- أحمد إبراهيم عبدالرزاق البكري
- إبراهيم محمد فاضل الزعبي
- إبراهيم أحمد محمد الخطاطبة
- تغريد إبراهيم ضيف الله أبو يحيى
- تيسير عبد الفتاح المعادات
- حسن رمضان حجه
- حسن بني نصر
- رائد خلف محمد الدعجة
- سعاد أحمد حسين منصور
- سهام معتصم العلي المرعبي
- صبري العمور
- عيدة غابي حسين سويطي
- عيسى درويش سلام النوايشة
- فاطمة عبد القادر حمدان الزيوت
- فيصل صدام المساعيد
- كريمة خالد نايف العودات
- محمود يوسف الرشايدة
- محمود سلمان الجبالي
- ملكه يوسف صالح تسي
- يوسف مصطفى محمد غانم
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون