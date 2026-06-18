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وفيات الأردن.. الخميس 18-6-2026

  • 18 حزيران 2026
  • 10:50
وفيات الأردن الخميس 1862026

خبرني - انتقل إلى رحمة تعالى  اليوم الخميس 18-8-2026:

- أحمد إبراهيم عبدالرزاق البكري

- إبراهيم محمد فاضل الزعبي

- إبراهيم أحمد محمد الخطاطبة

- تغريد إبراهيم ضيف الله أبو يحيى

- تيسير عبد الفتاح المعادات

- حسن رمضان حجه

- حسن بني نصر

- رائد خلف محمد الدعجة

- سعاد أحمد حسين منصور

- سهام معتصم العلي المرعبي

- صبري العمور

- عيدة غابي حسين سويطي

- عيسى درويش سلام النوايشة

- فاطمة عبد القادر حمدان الزيوت

- فيصل صدام المساعيد

- كريمة خالد نايف العودات

- محمود يوسف الرشايدة

- محمود سلمان الجبالي

- ملكه يوسف صالح تسي

- يوسف مصطفى محمد غانم

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

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