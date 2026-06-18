ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة الأولى.. منافسة مشتعلة

خبرني - أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وسط نتائج متباينة فرضت توازنا كبيراً في معظم المجموعات

وشهدت الجولة الافتتاحية تقاربا كبيرا في المستويات، إذ انتهت عدة مجموعات بتساوي نقاط جميع المنتخبات أو بفوارق طفيفة، ما ينذر بجولات مقبلة أكثر قوة وحسما في صراع التأهل إلى دور الـ32.

المكسيك وكوريا الجنوبية تصدرا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما بقيت التشيك وجنوب إفريقيا دون نقاط.

المباريات:المكسيك 2-0 جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية 2-1 تشيكيا

المجموعة الأولى

1- المكسيك (3 نقاط)

2- كوريا الجنوبية (3 نقاط)

3- التشيك (0 نقاط)

4- جنوب أفريقيا (0 نقاط)

فيما شهدت المجموعة الثانية توازنا كاملا بعد تعادل جميع المنتخبات، حيث حصدت سويسرا وكندا وقطر والبوسنة والهرسك نقطة واحدة لكل منها.

المباريات: كندا 1-1 البوسنة والهرسك، قطر 1-1 سويسرا

المجموعة الثانية

1- سويسرا (نقطة)

2- كندا (نقطة)

3- قطر (نقطة)

4- البوسنة والهرسك (نقطة)

وتصدر منتخب إسكتلندا بـ3 نقاط، فيما تساوى المغرب والبرازيل بنقطة واحدة لكل منهما، بينما بقيت هايتي دون رصيد في المجموعة الثالثة.

المباريات: البرازيل 1-1 المغرب، هايتي 0-1 إسكتلندا

المجموعة الثالثة

1- إسكتلندا (3 نقاط)

2- المغرب (نقطة)

3- البرازيل (نقطة)

4- هايتي (0 نقاط)

وتقاسم الصدارة كل من الولايات المتحدة وأستراليا برصيد 3 نقاط، في حين لم تحصد تركيا وباراغواي أي نقطة.

المباريات: الولايات المتحدة 4-1 باراغواي، أستراليا 2-0 تركيا

المجموعة الرابعة

1- الولايات المتحدة (3 نقاط)

2- أستراليا (3 نقاط)

3- تركيا (0 نقاط)

4- باراغواي (0 نقاط)

وانفردت ألمانيا وكوت ديفوار بالصدارة بـ3 نقاط لكل منهما، بينما خرجت الإكوادور وكوراساو دون نقاط.

المباريات: ألمانيا 7-1 كوراساو، كوت ديفوار 1-0 الإكوادور

المجموعة الخامسة

1- ألمانيا (3 نقاط)

2- كوت ديفوار (3 نقاط)

3- الإكوادور (0 نقاط)

4- كوراساو (0 نقاط)

فيما تصدر منتخب السويد المجموعة بـ3 نقاط، وجاءت اليابان وهولندا بنقطة لكل منهما، فيما بقيت تونس دون نقاط.

المباريات: السويد 5-1 تونس، هولندا 2-2 اليابان

المجموعة السادسة

1- السويد (3 نقاط)

2- اليابان (نقطة)

3- هولندا (نقطة)

4- تونس (0 نقاط)

وسادت حالة من التوازن الكامل بعد تعادل جميع المنتخبات، حيث حصلت نيوزيلندا وإيران وبلجيكا ومصر على نقطة واحدة لكل فريق.

المباريات: بلجيكا 1-1 مصر، نيوزيلندا 2-2 إيران

المجموعة السابعة

1- نيوزيلندا (نقطة)

2- إيران (نقطة)

3- بلجيكا (نقطة)

4- مصر (نقطة)

وتكررت حالة التساوي، إذ حصدت أوروغواي والسعودية وإسبانيا والرأس الأخضر نقطة واحدة لكل منتخب.

المباريات:

أوروغواي 1-1 السعودية، إسبانيا 0-0 الرأس الأخضر

المجموعة الثامنة

1- أوروغواي (نقطة)

2- السعودية (نقطة)

3- إسبانيا (نقطة)

4- الرأس الأخضر (نقطة)

وتصدر منتخب النرويج المجموعة بفارق الأهداف عن فرنسا بعد أن جمع كل منهما 3 نقاط، فيما بقيت السنغال والعراق دون نقاط.

المباريات: العراق 1-4 النرويج، فرنسا 3-1 السنغال

المجموعة التاسعة

1- النرويج (3 نقاط)

2- فرنسا (3 نقاط)

3- السنغال (0 نقاط)

4- العراق (0 نقاط)

وتساوى كل من الأرجنتين والنمسا في الصدارة بـ3 نقاط، بينما خسر الأردن والجزائر مباراتهما الأولى دون نقاط.

المباريات: الأرجنتين 3-0 الجزائر، النمسا 3-1 الأردن

المجموعة العاشرة

1- الأرجنتين (3 نقاط)

2- النمسا (3 نقاط)

3- الأردن (0 نقاط)

4- الجزائر (0 نقاط)

فيما تصدر منتخب كولومبيا بـ3 نقاط، وجاءت الكونغو الديمقراطية والبرتغال بنقطة واحدة لكل منهما، فيما بقيت أوزبكستان دون نقاط.

المباريات: كولومبيا 3-1 أوزبكستان، البرتغال 1-1 الكونغو الديمقراطية

المجموعة الحادية عشرة

1- كولومبيا (3 نقاط)

2- الكونغو الديمقراطية (نقطة)

3- البرتغال (نقطة)

4- أوزبكستان (0 نقاط)

وتقاسم إنجلترا وغانا الصدارة بـ3 نقاط لكل منهما، بينما لم يحصد كل من بنما وكرواتيا أي نقطة.

المباريات: إنجلترا 4-2 كرواتيا، غانا 1-0 بنما

المجموعة الثانية عشرة

1- إنجلترا (3 نقاط)

2- غانا (3 نقاط)

3- بنما (0 نقاط)

4- كرواتيا (0 نقاط)

وتؤكد نتائج الجولة الأولى أن النسخة الحالية من كأس العالم 2026 تتجه نحو منافسة قوية ومفتوحة، في ظل تقارب المستويات وتعدد المنتخبات المرشحة لحسم بطاقات التأهل في الجولات القادمة.