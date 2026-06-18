نتفليكس تستحوذ على موسمين جديدين من (ماشا والدب)

خبرني - حصلت منصة "نتفليكس" على حقوق عرض موسمين جديدين من مسلسل الرسوم المتحركة الروسي "ماشا والدب"، ومددت عقدها للمواسم السابقة والأعمال المشتقة.

وتمنح هذه الاتفاقية الجديدة المنصة العالمية حقوق بث المسلسل في أكثر من 100 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأعلنت شركة "أنيماكور" الروسية المنتجة والموزعة للمسلسل، أن أحداث الموسمين الجديدين ستشهد تطورات مشوقة؛ حيث ستلتحق الشخصية الرئيسية "ماشا" بروضة الأطفال لأول مرة، كما ستظهر عائلة "اليتي" (مخلوق اليتي الأسطوري الثلجي) في مغامرة شتوية جديدة، واعدة بحلقات مميزة ولحظات مؤثرة للشخصيات.

ويستند هذا العمل الكرتوني الناجح إلى حكاية شعبية روسية، وتدور أحداثه حول مغامرات فتاة صغيرة تُدعى ماشا مع صديقها الدب. وقد حقق شعبية هائلة وجارفة في جميع أنحاء العالم، حاصدا مليارات المشاهدات على منصة يوتيوب إلى جانب عرضه على نتفليكس.

وسبق أن صرحت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، أن مسلسل "ماشا والدب" يحظى وشعبية واسعة جدا في الدول الإسلامية. وأشارت ليوبيموفا إلى ارتباط ذلك بالقيم التقليدية، موضحة أن شخصية "ماشا" تظهر كفتاة محجبة ترتدي فستان "السارفان" الروسي الطويل، وهو ما يثير ردود فعل إيجابية هائلة في العالم الإسلامي. كما أكدت الوزيرة أن المسلسل يلقى صدى كبيرا وتفاعلا واسعا لدى العائلات في إيطاليا، وصربيا، والعالم العربي، وتركيا، محققا مليارات المشاهدات.