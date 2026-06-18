*
الجمعة: 19 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

انقطاع مؤقت لضخ المياه في مناطق بالرمثا - أسماء

  • 18 حزيران 2026
  • 09:52
انقطاع مؤقت لضخ المياه في مناطق بالرمثا أسماء

خبرني - أعلنت شركة مياه اليرموك توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة، ما أدى إلى تأثر عدد من المناطق بخدمة التزويد المائي.

وقالت الشركة إن كوادر الصيانة باشرت أعمال الإصلاح بشكل فوري منذ وقوع الكسر، وتعمل على إعادة الضخ بأسرع وقت ممكن فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بالتوقف تشمل: السير القديم، وصرح الشهيد، والجلمة، والكيال، والجلمة العالي، وشارع الوحدة، داعيةً المواطنين إلى تفهم هذا الظرف الطارئ.

وأكدت الشركة اعتذارها عن الإزعاج الناتج عن هذا الانقطاع المؤقت، مشيرة إلى أنها تبذل جهودها لإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ(أردننا جنة) خلال 3 أشهر
وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ(أردننا جنة) خلال 3 أشهر
  • 2026-06-19 20:00
أجواء دافئة نهاراً وبرودة ليلية.. والمعاطف ما زالت رفيق الفجر في الأردن
أجواء دافئة نهاراً وبرودة ليلية.. والمعاطف ما زالت رفيق الفجر في الأردن
  • 2026-06-19 17:45
الأمير علي عن مواجهة الجزائر: زوجتي جزائرية.. لكن هي معنا
الأمير علي عن مواجهة الجزائر: زوجتي جزائرية.. لكن هي معنا
  • 2026-06-19 17:39
الأردن يستضيف اجتماع وزراء الخارجية العرب والدورة الـ165 لمجلس الجامعة العربية
الأردن يستضيف اجتماع وزراء الخارجية العرب والدورة الـ165 لمجلس الجامعة العربية
  • 2026-06-19 16:46
الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
  • 2026-06-19 16:32
15 جامعة أردنية ضمن أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف كيو إس
15 جامعة أردنية ضمن أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف كيو إس
  • 2026-06-19 16:30