انقطاع مؤقت لضخ المياه في مناطق بالرمثا - أسماء

خبرني - أعلنت شركة مياه اليرموك توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة، ما أدى إلى تأثر عدد من المناطق بخدمة التزويد المائي.

وقالت الشركة إن كوادر الصيانة باشرت أعمال الإصلاح بشكل فوري منذ وقوع الكسر، وتعمل على إعادة الضخ بأسرع وقت ممكن فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بالتوقف تشمل: السير القديم، وصرح الشهيد، والجلمة، والكيال، والجلمة العالي، وشارع الوحدة، داعيةً المواطنين إلى تفهم هذا الظرف الطارئ.

وأكدت الشركة اعتذارها عن الإزعاج الناتج عن هذا الانقطاع المؤقت، مشيرة إلى أنها تبذل جهودها لإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.