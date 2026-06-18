الفيفا تتدخل بعد حادثة عنصرية مع صانعة محتوى في مباراة كوريا والتشيك

خبرني - أثارت صانعة المحتوى الكورية الجنوبية إنوكات جدلا واسعا خلال كأس العالم 2026، بعدما نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها تعرضت لسلوك عنصري خلال مباراة منتخب بلادها أمام التشيك.

وخلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1، وثقت المؤثرة (واسمها الحقيقي يون سو جين) وجود شخص خلفها في المدرجات قام بتقليد ملامح آسيوية بطريقة اعتبرتها مسيئة، ما دفعها إلى نشر الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقا بتعليق حول تعرضها للعنصرية في البطولة.

وكتبت "يون"، التي تعرف على منصات التواصل باسم "Incocat_t"، باللغة الكورية: "جئت إلى المكسيك من أجل كأس العالم، ولكن... هل أنا حساسة أكثر من اللازم؟".

وتابعت ""من وجهة نظرك: سافرت عبر العالم لحضور كأس العالم.. وتعرضت للعنصرية".

وبحسب تقارير إعلامية، باشرت "فيفا" التحقيق في الحادثة، وتمكنت من تحديد هوية الشخص المعني، حيث تم حظر حسابه من شراء تذاكر المباريات، كما أفادت التقارير بأنه كان يشغل منصب رئيس كلية المهندسين الطبوغرافيين والجيوماتيكيين في ولاية خاليسكو المكسيكية قبل أن تتم إقالته لاحقا ويقدم اعتذارا علنيا.وفي خطوة لاحقة، وجهت الفيفا دعوة خاصة للمؤثرة لحضور مباراة منتخب كوريا الجنوبية أمام المكسيك في غوادالاخارا، في إطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة خطاب الكراهية.

وتأتي هذه الحادثة وسط تزايد الجدل حول سلوك بعض الجماهير في البطولة، رغم الأجواء الاحتفالية الكبيرة التي يشهدها مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.