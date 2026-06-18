صرف الدفعة الثالثة من قروض إسكان موظفي أمانة عمّان بقيمة 1.185 مليون دينار

خبرني - أقرت لجنة ادارة صندوق اسكان موظفي امانة عمان خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة مدير مدينة عمان المهندس نبيل الجريري صرف الدفعة الثالثة لعام 2026 لمستحقي القروض بقيمة مليون و185 ألف دينار

وقال مدير الصندوق محمد حيان الحمصي أن الدفعة رقم 68 شملت 90 مشتركاً جرى توزيعها وفق شرائح الاشتراك المعتمدة وبما يتوافق مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها

واضاف انه تم خلال الجلسة استعراض ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث الموجودات النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين بما يضمن تلبية التزامات الصندوق تجاههم