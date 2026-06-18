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  • تهنئة لـ محمد القرالة بمناسبة تخرجه من كلية التمريض في الجامعة الأردنية – العقبة

تهنئة لـ محمد القرالة بمناسبة تخرجه من كلية التمريض في الجامعة الأردنية – العقبة

  • 18 حزيران 2026
  • 09:08
تهنئة لـ محمد القرالة بمناسبة تخرجه من كلية التمريض في الجامعة الأردنية العقبة


﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
بأسمى آيات التهنئة والتبريك، نتقدم إلى  ( محمد صبيح عبدالقادر القراله ) بمناسبة تخرجه من الجامعة الأردنية – العقبة / كلية التمريض، بعد إتمام متطلبات درجة البكالوريوس واجتياز امتحان الـ OSCE بنجاح.
الحمد لله على البداية، والحمد لله على الوصول، والحمد لله على ثمرة الجهد والتعب والسهر. نسأل الله أن يجعل هذا التخرج بدايةً لمستقبلٍ مشرقٍ مليء بالنجاح والعطاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، وينفع به الناس، ويحقق له المزيد من التقدم والإنجاز.
ألف مبارك التخرج، ومنها إلى أعلى المراتب بإذن الله.

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