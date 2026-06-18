٣ منصات للذكاء الصناعي تتوقع فوز الجزائر على الاردن

خبرني - توقع كمبيوتر Opta Supercomputer البريطاني للذكاء الصناعي الذي يعد من اكثر انظمة التنبؤ الرياضي دقة على مستوى العالم ان الجزائر تدخل مباراتها مع الاردن بوصفها المرشح الابرز لتحقيق الفوز.

واظهرت النتائج ان احتمالية فوز الجزائر تبلغ 64 بالمئة، مقابل 21 بالمئة للتعادل و15 بالمئة فقط لفوز المنتخب الاردني.

ووفقا لبرنامج شات جي بي تي اكثر فان المباراة ستكون متقاربة اكثر مما توحي به الارقام، خاصة بعد الاداء الذي قدمه المنتخب الاردني امام النمسا رغم الخسارة.

ورجح شات جي بي تي فوز الجزائر بنتيجة 2-1 بنسبة تقارب 40 بالمئة، مقابل 35 بالمئة للتعادل و25 بالمئة لفوز الاردن، مؤكدا ان النشامى قادرون على تحقيق نتيجة ايجابية اذا نجحوا في تقليص خبرني الاخطاء الدفاعية واستغلال سرعة لاعبي الخط الامامي.

اما منصة جيميني التابعة لغوغل فذهبت نحو سيناريو مشابه، متوقعة فوز الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد بعد مباراة مثيرة .