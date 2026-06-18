(موكب الكواكب) يزين سماء الأردن مساء الخميس

خبرني - تشهد سماء الأردن والدول المجاورة مساء الخميس، بعد غروب الشمس وخصوصا بعد الساعة 8:15 مساءً، مشهدا فلكيا لافتا يتمثل في اصطفاف القمر وعدد من الكواكب فوق الأفق الغربي فيما يُعرف بـ "موكب الكواكب"، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.

وأوضح السكجي أن القمر سيظهر في طور الهلال في يومه الرابع مرتفعا في السماء إلى جانب كوكب الزهرة اللامع، فيما يقع كوكب المشتري أسفله، بينما يظهر كوكب عطارد خافتا ومنخفضا قرب الأفق، مشيرا إلى أن هذا المشهد يمكن رصده بالعين المجردة بسهولة.

وبيّن أن موكب الكواكب يُقصد به ظهور عدد من الكواكب في منطقة متقاربة من السماء على امتداد دائرة البروج، وهي المسار الظاهري للشمس، لافتا النظر إلى أن الكواكب لا تقف فعليا على خط مستقيم، وإنما تدور حول الشمس في مستويات مختلفة.

وأشار إلى أن دراسة فلكية رياضية أُجريت لمواقع القمر والكواكب عند الساعة 8:15 مساءً أظهرت أن هذه الأجرام مصطفة بدرجة عالية جدا، إذ بلغ مقدار الانحراف عن الخط المثالي أقل من درجة واحدة فقط، وهي قيمة صغيرة جدا وفق المقاييس الفلكية.

وأضاف أن الحسابات أظهرت أن أكبر انحراف عن خط الاصطفاف لا يتجاوز 4.1% من طول الاصطفاف الكلي، ما يجعل هذا المشهد من أكثر الاصطفافات انتظاما وجمالا خلال هذه الفترة.

ووفق نتائج الدراسة، فإن اصطفاف القمر والزهرة والمشتري وعطارد يحقق "مؤشر استقامة" يبلغ نحو 97.2%، وهي نسبة مرتفعة للغاية تؤكد أن ما يُشاهد ليس مجرد تقارب بصري بين الأجرام السماوية، بل اصطفاف هندسي منتظم بدرجة لافتة.

وأوضح السكجي أن الدراسة استخدمت "الانحراف المعياري عن أفضل دائرة عظمى" كمؤشر مبسط ومباشر لتقييم جودة الاصطفاف الكوكبي المرئي من الأردن، معتبرا أن هذا المؤشر لم يُستخدم سابقا بصورة مباشرة لتوصيف استقامة المواكب الكوكبية المرئية، رغم أن الأساس الرياضي الذي يستند إليه معروف ومستخدم على نطاق واسع في الهندسة الكروية وتحليل البيانات الفلكية.

وأشار إلى أن هذه الدراسة تمثل تطبيقا جديدا لمقياس إحصائي معروف على ظاهرة فلكية شائعة، مبينا أن الفلك الحديث يتيح تحويل المشاهد السماوية الجميلة إلى قياسات علمية دقيقة تسمح بمقارنة الاصطفافات الكوكبية المختلفة ودراسة خصائصها بطريقة موضوعية.