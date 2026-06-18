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تثبيت مرتقب لأسعار الفائدة في الأردن

  • 18 حزيران 2026
  • 07:05
تثبيت مرتقب لأسعار الفائدة في الأردن

خبرني - تتجه الأنظار إلى قرار مرتقب من البنك المركزي الأردني بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي تثبيت معدلات الفائدة عند نطاق 3.5% - 3.75% خلال أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة برئاسة كيفن وارش.

ويرجح خبراء ومتابعون وفق خبرني أن يحافظ البنك المركزي الأردني على مستويات الفائدة الحالية، انسجاماً مع السياسة النقدية المتبعة للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني واستقرار الاحتياطيات الأجنبية، في ظل ارتباط الدينار بالدولار الأميركي.

وكان الفدرالي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، مفضلاً نهج الحذر في مواجهة معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدفه البالغ 2%، رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتجاه خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل كلفة الاقتراض.

ويأتي القرار الأميركي ليعزز التوقعات بعدم إجراء البنك المركزي الأردني أي تعديلات على أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، بانتظار اتضاح مسار السياسة النقدية الأميركية والتطورات الاقتصادية العالمية.

ويُنتظر أن يعلن البنك المركزي الأردني قراره خلال الأيام المقبلة، وسط ترجيحات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

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