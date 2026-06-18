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الذهب يعوض خسائره مع تراجع النفط بعد توقيع اتفاق إيران

  • 18 حزيران 2026
  • 06:30
الذهب يعوض خسائره مع تراجع النفط بعد توقيع اتفاق إيران

خبرني - ارتفع الذهب بأكثر من 1% الخميس، وعوض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة، فيما تراجعت أسعار النفط عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب بينهما.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 %إلى 4322.41 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 1.7 % الأربعاء. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.9 % إلى 4343.10 دولارا.

ونشرت الولايات المتحدة وإيران نص اتفاقهما المؤقت الأربعاء، وفي الوقت نفسه هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الهجمات وقتل المسؤولين الإيرانيين إذا لم يلتزموا بتعهداتهم.

ويمدد الاتفاق المؤلف من 14 بندا وقف إطلاق النار المعلن في نيسان لمدة 60 يوما أخرى لتمكين الجانبين من التفاوض على هدنة نهائية.

وتراجعت أسعار النفط وتخلت عن المكاسب التي حققتها الأربعاء بعد أن صرح ترامب بأنه ربما يستانف حملة القصف الجوي إذا "لم يحسن قادة إيران التصرف".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 %إلى 69.51 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.8 %إلى 1767.53 دولارا، وزاد البلاديوم 2% إلى 1338.67 دولارا.

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