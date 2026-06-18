منتخب غانا يصعق بنما بهدف في الوقت القاتل

حقق منتخب غانا فوزًا ثمينًا على حساب نظيره البنمي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب «بي إم أو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم 2026.

بدأت المباراة بإيقاع سريع، حيث كاد منتخب بنما أن يباغت نظيره الغاني مبكرًا، بعدما أطلق واترمان تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة، إلا أن حارس غانا تألق وتصدى لها ببراعة.

وواصل منتخب بنما محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة 39 سدد راموس كرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، اتسمت المباراة بالحذر التكتيكي مع أفضلية نسبية لمنتخب غانا، قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع. ففي الدقيقة 95، نجح كالب ييرينكي في تسجيل هدف قاتل بعد هجمة مرتدة منظمة، حيث مرر توماس كرة متقنة وضعها ييرينكي بتسديدة رائعة داخل الشباك.

وبهذا الفوز، حصد منتخب غانا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل وصافة المجموعة بفارق الاهداف عن المنتخب الإنجليزي المتصدر ، ليمنح نفسه دفعة قوية في سباق التأهل عن المجموعة، بينما تجمد رصيد بنما دون نقاط في المركز الثالث.