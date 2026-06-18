التربية تنهي استعداداتها لعقد امتحان التوجيهي

خبرني - قبل أسبوع من بدء الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الحالي لطلبة الصف الثاني عشر، أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم محمود حياصات أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات الإدارية والفنية اللازمة لعقد الامتحان والذي تبدأ أولى جلساته بـ25 من الشهر الحالي، وتنتهي يوم السبت الـ18 من شهر (يوليو) المقبل.

وقال إن الوزارة وفرت كافة الإجراءات لضمان سير الامتحان بسهولة ويسر، لافتاً لحرصها على توفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سلاسة ويسر، بحسب الغد.

وأضاف، إن الوزارة شكلت فرقاً لتفقد جاهزية القاعات التي سيعقد فيها الامتحان ومراكز التصحيح، حيث تعمل الوزارة على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة من: مياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، وتزويدها بالمقاعد المريحة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، فضلاً عن توفير كافة المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.

وبين أن الوزارة كلفت الكوادر القائمة على عقد الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين من ذوي الأمانة والكفاءة وتدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان.

وأشار إلى أن الوزارة راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، كسهولة الوصول للقاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، ووفرت الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

وأضاف، أن الوزارة تعمل على تجهيز غرف عمليات في المركز والميدان لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان، مبيناً أن ذلك سيتم بالشراكة والتنسيق بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة للوزارة؛ من وزارتي الداخلية بمختلف أجهزتها، والصحة، ووسائل الإعلام.

وفيما يتعلق بطبيعة الامتحانات، كشف حياصات أن طلبة جيل 2008 سيتقدمون للجزء الثاني من الامتحان العام في المباحث التخصصية وفق نمط يعتمد بالكامل على أسئلة الاختيار من متعدد، بحيث تتضمن كل ورقة امتحانية 50 سؤالاً.

أما بالنسبة لطلبة جيل 2007، فستكون طبيعة الأسئلة مماثلة لما كان معمولاً به في السنوات السابقة، حيث تعتمد جميع المباحث على أسئلة الاختيار من متعدد، باستثناء مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، التي ستتضمن جزءاً إنشائياً (كتابياً) تتراوح نسبته بين 40 % و50 %.

وفيما يتعلق بالجزء الأول من الامتحان العام لطلبة جيل 2008 (الصف الحادي عشر)، والذي ستبدأ أولى جلساتهم بـ23 (يوليو)، ويطبق كذلك على طلبة جيل 2009 وطلبة التعليم المهني (BTEC)، بين حياصات أن امتحاني التربية الإسلامية وتاريخ الأردن سيتكونان من 40 سؤال اختيار من متعدد، بزمن امتحان يبلغ ساعة وربع الساعة.

وأضاف أن امتحاني اللغة العربية واللغة الإنجليزية سيشتملان على 70 % أسئلة اختيار من متعدد و30 % أسئلة إنشائية، على أن تكون مدة كل امتحان ساعتين.

ونوه إلى أن عدد المشتركين في الامتحان العام بلغ (196029) موزعين وفق الفئات التالية: الطلبة النظاميون وعددهم (140972)، منهم (127956) طالباً وطالبة في المسار الأكاديمي، و(13016) طالباً وطالبة في المسار المهني التقني، والمشتركون الجدد والمعيدون عن طريق الدراسة الخاصة؛ حيث بلغ عددهم (55057).

وتوزع الطلبة النظاميون في المسار الأكاديمي على الحقول على النحو التالي: الصحي (45116)، الهندسي (11695)، العلوم والتكنولوجيا (16347)، اللغات والعلوم الاجتماعية (11946)، القانون والعلوم الشرعية (38702)، الأعمال (4150)، فيما سيجري عقد الامتحان في (790) مركزاً امتحانياً في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على (1899) قاعة امتحانية، إضافة إلى (42) قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزاً موزعة على محافظات المملكة كافة.

وسيتقدم للامتحان (200) مشترك في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على (17) مركزاً، كما سيتقدم (11) مشتركاً في مركز الحسين للسرطان، فيما سيتقدم للامتحان (611) مشتركاً ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة موزعين كما يلي: الصم (135)، الكفيفون (79)، إعاقات حركية (158)، شلل دماغي (97)، ضعاف البصر (142).

وتابع أن عدد أيام الامتحان تبلغ 11 يوماً منها 7 أيام تشتمل على جلستين أولى وثانية، مبيناً أن الجلسة الأولى للامتحان ستبدأ الساعة العاشرة صباحاً، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهراً.