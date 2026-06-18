لماذا دفعت سبيس إكس 60 مليار دولار للاستحواذ على (كيرسر)؟

خبرني - وافقت شركة "سبيس إكس" المملوكة لأغنى رجال العالم إيلون ماسك على الاستحواذ على شركة البرمجة بالذكاء الاصطناعي الشهيرة "كيرسر" (Cursor) في صفقة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، وذلك عقب الطرح الناجح لسبيس إكس في البورصة الأمريكية، والذي أدى لأن يصبح ماسك أول تريليونير في التاريخ، وفق تقرير "تيك كرانش" التقني الأمريكي.

ويهدف الاستحواذ إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وجهود الشركة في هذا القطاع عقب استحواذها مطلع العام على شركة "إكس إيه آي" (xAI) التابعة لماسك أيضا، وذلك في محاولة للحاق بالمنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

ويذكر أن شركة "كيرسر" تأسست في عام 2022 تحت راية شركة "أنيسفير" (Anysphere) وحققت نجاحا كبيرا كأحد أبرز أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي، وساهم صعود مفهوم "فايب كودينغ" (Vibe Coding) في تحقيق الشركة للنجاح وجمعها تمويلات ضخمة.

والفايب كودينغ هو أسلوب برمجة يعتمد على شرح الفكرة باللغة الطبيعية للذكاء الاصطناعي، ليتولى هو كتابة الشفرة البرمجية بالكامل.

ويفيد تقرير "تيك كرانش" أن الشركة كانت في خضم جمع جولة تمويلية جديدة قبل بدء المفاوضات مع "سبيس إكس"، إذ كادت أن تحصل على تمويل يصل إلى ملياري دولار يجعل قيمتها نحو 50 مليار دولار.

المليارات غير كافية

ويكشف التقرير أن التمويل الذي كانت "كيرسر" ستجمعه لم يكن كافيا لجعلها تتحول إلى حالة الربحية وتغطية نفقاتها، في إشارة إلى أنها كانت ستحتاج إلى تمويل آخر مستقبلا.

ويتسق هذا الأمر مع سجل الشركة في جمع التمويلات، إذ جمعت 2.3 مليار دولار في نهاية عام 2025 وقبل ذلك 900 مليون دولار في يونيو/حزيران 2025، ورغم هذا احتاجت الآن إلى تمويل آخر.

وكانت "كيرسر" رفضت عروض استحواذ من عدة شركات تقنية في العام الماضي، وفق تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وآثرت بدلا من ذلك جمع التمويلات التي قيمتها بالعام الماضي بنحو 29 مليار دولار.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "كيرسر" مايكل ترويل، أن صفقة "سبيس إكس" تضمن للشركة القدرة على تطوير نماذجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي يصفها بأنها "الأكثر إفادة في العالم"، وفق تقرير "وول ستريت جورنال".

ويذكر أن أداة "كيرسر" تتيح للمطورين الاختيار بين أكثر من نموذج ذكاء اصطناعي سواء كان من "أوبن إيه آي" أو "أنثروبيك" (Anthropic) أو حتى "سبيس إكس"، وهي تُعد منافسا مباشرا لأدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي من "كلود" (Claude) و"أوبن إيه آي".

لماذا تهتم "سبيس إكس" بالفايب كودينغ؟

تأتي صفقة "كيرسر" ضمن مجموعة من الصفقات الاستثمارية التي أعلنت عنها شركة "سبيس إكس" عقب طرحها في البورصة، ومن بينها صفقة تقدر بمئات المليارات مع "غوغل" و"أنثروبيك".

وتعزز هذه الصفقات طموح "سبيس إكس" في اقتحام قطاع الذكاء الاصطناعي الموجه للشركات، وتوضح الشركة في بيانها أن قدرات الحوسبة السحابية التي تملكها إلى جانب منتجات "كيرسر" الفريدة ستساعدها على بناء أكثر الأدوات إفادة عالميا.

كما انعكست هذه الصفقة بشكل إيجابي على أسهم "سبيس إكس"، إذ قفزت قيمتها نحو 10% بزيادة تصل نحو 247 مليار دولار على رأس مالها الذي يصل إلى 2.53 تريليون دولار، وفق تقرير وكالة "رويترز".

ويشير التقرير إلى أن سعر سهم "سبيس إكس" حقق زيادة وصلت إلى 56% من إجمالي قيمة الطرح الأولي له، إذ وصل سعر السهم الآن 211 دولارا وكان الطرح الأولي له 135 دولارا.