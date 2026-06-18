*
الجمعة: 19 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

هاري كين ينفرد برقم قياسي جديد في تاريخ المونديال

  • 18 حزيران 2026
  • 01:13
هاري كين ينفرد برقم قياسي جديد في تاريخ المونديال
هاري كين اثناء تنفيذ ضربة الجزاء

خبرني  - انفرد هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني برقم مميز في مشاركاته ببطولات كأس العالم لكرة القدم، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا لأهداف من ركلات جزاء.

وسجل كين هدف تقدم إنجلترا على كرواتيا الأربعاء في مباراة الجولة الأولى من مونديال 2026 لحساب المجموعة الثانية عشرة، كما أحرز اللاعب نفسه هدفا ثانيا قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء هدف كين ليكون الخامس له من علامة الجزاء في تاريخ مشاركاته المونديالية لينفرد بالصدارة ويفض الشراكة مع 4 لاعبين سجلوا 4 أهداف من ركلات جزائية.

وكان كين قبل المباراة على قدم المساواة مع كل من الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا والأسطورة البرتغالية أوزيبيو والهولندي روب رينسينبرينك، وكذلك الأسطورة الأرجنتينية الحالية ليونيل ميسي، الذي أصبح مؤخرا الهداف التاريخي للمونديال برصيد 16 هدفا بالتساوي مع النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه.

كما وصل كين إلى أكثر من 200 مساهمة تهديفية منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ قبل موسمين (201 مساهمة) بتسجيله هدفين في كرواتيا، وذلك في مشاركاته على صعيد الأندية والمنتخب الوطني، بواقع 178 مباراة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شكوى جزائرية لدى فيفا لـ(ظلم تحكيمي) في مباراة الأرجنتين
شكوى جزائرية لدى فيفا لـ(ظلم تحكيمي) في مباراة الأرجنتين
  • 2026-06-19 22:12
يامال: هاتريك ميسي رائع.. لكن نيمار مثلي الأعلى
يامال: هاتريك ميسي رائع.. لكن نيمار مثلي الأعلى
  • 2026-06-19 20:53
الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء
الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء
  • 2026-06-19 20:25
زياد وحذيفة عشيش يحجزان مقعدهما في نصف نهائي كأس العالم للملاكمة في الصين
زياد وحذيفة عشيش يحجزان مقعدهما في نصف نهائي كأس العالم للملاكمة في الصين
  • 2026-06-19 18:42
مونديال 2026: تركيا تمنع الشاشات العملاقة في الأماكن العامة بسبب الامتحانات
مونديال 2026: تركيا تمنع الشاشات العملاقة في الأماكن العامة بسبب الامتحانات
  • 2026-06-19 18:15
الفيفا تكشف عن حكام مباراة النشامى والجزائر في المونديال
الفيفا تكشف عن حكام مباراة النشامى والجزائر في المونديال
  • 2026-06-19 18:12