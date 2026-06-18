بالفيديو .. إنجلترا تستهل مشوارها في المونديال برباعية في شباك كرواتيا

خبرني - تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره الكرواتي في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء (بتوقيت مكة المكرمة والعاصمة الأردنية عمّان) على ملعب إيه تي آند تي في ولاية تكساس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة في مونديال 2026.

وانتهى اللقاء بفوز الأسود الثلاثة بنتيجة 4-2، ليحصد رفقاء هاري كين أول ثلاث نقاط لهم في البطولة.

وافتتح هاري كين التسجيل لإنجلترا من علامة الجزاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 36، أدرك الكروات التعادل عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء نفذها مارتن باتورينا.

وعاد هاري كين في الدقيقة 42 ليسجل الهدف الثاني لبلاده بضربة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أدرك بيتر موسى التعادل مجددًا لكرواتيا بعد تمريرة حاسمة من إيفان بيريشيتش.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف جود بيلينغهام الهدف الثالث للأسود الثلاثة.

وفي الدقيقة 85، سجل البديل ماركوس راشفورد الهدف الرابع لبلاده.

يُذكر أن المجموعة تضم أيضًا منتخبي غانا وبنما، اللذين يلتقيان عند الساعة الثانية فجرًا بتوقيت العاصمة الأردنية



