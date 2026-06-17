كأس العالم: ليونيل ميسي يكسر قرابة 10 أرقام قياسية

خبرني - في عرض منفرد، تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من كسر ومعادلة قرابة عشرة أرقام قياسية في كأس العالم، خلال المباراة مع الجزائر التي سجل خلالها ثلاثة أهداف.

بعد أن رفع كأس العالم في قطر وهو يرتدي "البشت" العربي، يبدو أن مهمة جديدة لـ"البرغوث" لأرجنتيني في المونديال بدأت، بعد أن استهل مشاركته في مونديال 2026 بتحطيم مجموعة من الأرقام القياسية.

مشاركات ميسي الستة بدءاً من مونديال ألمانيا 2006، مروراً بقطر 2022، ووصولاً لمونديال 2026 منحته فرصة حصد قدر كبير من الأرقام القياسية.

الأكثر مشاركة

في مباراة "الألبيسليستي" ضد "محاربو الصحراء"، أصبح "البرغوث" الأرجنتيني أول لاعب في التاريخ يخوض مباريات في ست نسخ من كأس العالم لكرة القدم، لكن كريستيانو رونالدو على وشك لتحقيق الأمر ذاته مع البرتغال التي تواجه جمهورية الكونغو الديموقراطية الأربعاء في هيوستن.

ميسي عزز أرقاماً مختلفة على صعيد المشاركة في كأس العالم، وكسر أرقامه الخاصة القياسية، فأصبح الأكثر خوضاً للمباريات في المونديال بواقع 27 مباراة، وهو رقم سيتحطم مع كل مباراة يخوضها ميسي في مونديال 2026.

أما على صعيد الدقائق، تجاوز ليونيل ميسي رقمه السابق، وأصبح الأكثر خوضاً للدقائق بواقع 2394 دقيقة، متفوقاً على الإيطالي باولو مالديني صاحب الرقم القياسي السابق الذي شارك في 2217 دقيقة، وهو كذلك رقم سيتحطم مع كل دقيقة يخوضها ميسي في مونديال 2026.

وعزز ميسي رقماً قياسياً بالمشاركة كقائد في 20 مباراة في كأس العالم، متفوقاً على المكسيكي رافائيل ماركيز (17 مباراة) والأرجنتيني دييغو مارادونا (16 مباراة)، ويستطيع تعزيز هذا الرقم أيضاً.

اللاعب "الأفضل"



يُعدّ ميسي اللاعب الوحيد الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المونديال لأكثر من مرة، وذلك في مونديالي 2014 و2022.

وميسي ينفرد برقم آخر وهو أكثر عدد انتصارات بجائزة أفضل لاعب في المباراة في بطولة كأس العالم، بواقع 12 مرة، بعد أن حصل على الجائزة في مباراة الجزائر أيضاً.

تسجيل عابر للعقود

ميسي هو اللاعب الوحيد الذي سجّل في كأس العالم في سن المراهقة (تحت العشرين)، والعشرينيات والثلاثينيات، لكنه (على الأرجح!) لن يسجل في الأربعينيات في المونديال المقبل لأنه يبلغ حالياً قرابة 39 عاماً.

الأكثر تسجيلاً والأكثر مساهمة



يمتلك الألماني ميروسلاف كلوزه الرقم القياسي للأهداف برصيد 16 هدفاً، لكن ميسي تمكن من معادلته بعد "الهاتريك" الذي سجله في المرمى الجزائري، في الوقت الذي عزز فيه كيليان مبابي رصيده ورفعه إلى (14 هدفاً).

وفض ميسي الشراكة مع بيليه بيليه، وأصبح يمتلك الرقم القياسي الخاص بالمساهمة بالأهداف (صناعة + تسجيل) في بطولات كأس العالم برصيد 24 مساهمة (16 هدفاً + 8 صناعات).

ميسي هو اللاعب الوحيد الذي سجّل تمريرة حاسمة (على الأقل) في خمسة نهائيات لكأس العالم، ويمكنه أن يعزز هذا الرقم إذا أضاف لرصيده تمريرة حاسمة آخرة في مونديال 2026.

وكذلك، هو اللاعب الوحيد الذي سجّل في جميع أدوار كأس العالم، وهي دور المجموعات، ودور ثُمن النهائي، ورُبع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي في بطولة كأس عالم واحدة.

وأصبح ميسي، الذي يكمل 39 عاماً من عمره في وقت لاحق من يونيو/حزيران الحالي، أكبر لاعب يسجل ثلاثية خلال مباراة في كأس العالم، وذلك بعد 20 عاماً من تسجيل أول هدف له في سجل مشاركاته بالبطولة، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان يبلغ من العمر 33 عاماً عندما سجل ثلاثة أهداف ضد إسبانيا في مونديال 2018.

ويشترك بيليه وميسي في أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الأدوار الإقصائية بواقع سِت تمريرات لكل لاعب.

ويشترك ميسي مع مارادونا في الرقم القياسي الخاص بصناعة أكبر عدد من الفرص في البطولة، بواقع 67 فرصة، ومع أول فرصة يصنعها في المونديال سينفرد بهذا الرقم.

وعادل رقماً قياسياً آخر لكلوزه، وهو أكثر اللاعبين فوزاً في مباريات كأس العالم (17 انتصاراً)، ثم يأتي البرازيلي المعتزل كافو (16 انتصاراً)، وهو رقم في متناول البرغوث لينفرد به أيضاً.

البرازيلي ريفيلينو كان يمتلك رقماً قياسياً بتسجيله خمسة أهداف في بطولات كأس العالم من خارج منطقة الجزاء، أما ميسي أصبح لديه ستة أهداف سجلهم ضد البوسنة والهرسك، وإيران، ونيجيريا في عام 2014 والمكسيك في عام 2022، والجزائر 2026.

وإذا وصل ميسي لنهائي مونديال 2026، فسيعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في المباراة النهائية وهو ثلاث مرات الموجود بحوزة البرازيلي كافو (1994، 1998، 2002).