الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة

خبرني - صادق "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على خطط بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرات في الضفة الغربية، وعلى بناء مبنى بمساحة ألف متر مربع في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة.

وبين الخطط التي تمت المصادقة عليها، بناء 456 وحدة سكنية في مستوطنة "متسبيه يريحو" على حساب أراضي محافظة أريحا، وعلى بناء 120 وحدة سكنية في مستوطنة "كارني شومرون" شمال الضفة الغربية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي والوزير المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيبل سموتريتش، نواصل إحضار آلاف السكان الجدد إلى "متسبيه يريحو"، وإقامة مبنى جديد لمعهد تدريس التوراة "شافيه حيفرون" في الخليل. وهذه عملية ترسخ سيطرتنا على الأرض، وترسخ حقائق واضحة تمنع إقامة دولة "إرهاب عربية في قلب البلاد".

وقال سموتريتش في بيان، إنه "بالأمس ألغينا اتفاقيات الخليل"، بعد مصادقة "مجلس التخطيط الأعلى" على سحب صلاحيات تخطيط وبناء من بلدية الخليل.

وكان صادق الكابينيت، قبل عدة أشهر، على هذه الخطوة بناء على اقتراح قدمه سموتريتش، وبموجبه يتم سحب صلاحيات التخطيط في الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى سلطات الاحتلال.