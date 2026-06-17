ميلوني تدعو إسرائيل إلى التصرف كطرف إيجابي في اتفاق إيران

خبرني - دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأربعاء، إسرائيل إلى أن تتصرف بوصفها "طرفا إيجابيا" من أجل السلام في الشرق الأوسط، بعد الاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت ميلوني في ختام قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية "يجب أن يكون هدفنا تعزيز حلول بنيوية ودائمة تتجاوز منطق الهدنات القصيرة الأجل".

وأضافت "نتوقع من إسرائيل أن تتصرف من الآن فصاعدا كطرف إيجابي في عملية السلام، وألّا تؤدي النقاشات الداخلية الحتمية، التي تغذيها أيضا الحملة الانتخابية، إلى تقويض المسار الصعب الذي سلكته الولايات المتحدة".

ولاحظت رئيسة الحكومة الإيطالية "مناخا إيجابيا جدا" بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبقية القادة خلال قمة إيفيان.

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، أفادت بأن ثمة "قدرا كبيرا من التقارب، وهو أمر لا يحصل دائما"، وأن "أي توترات أو خلافات" لم تسجَّل.

وردا على سؤال عن الانتقادات الحادة التي وجهها ترامب إلى موقفها من الحرب في الشرق الأوسط، قالت ميلوني إن كليهما يتمتعان "بشخصيتين قويتين".

وأضافت "نحن شخصان عازمان على الدفاع عن مصالح بلديهما".