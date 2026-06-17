بعد مطاردة واسعة.. العثور على شيطان تسمانيا في أستراليا

خبرني - أعلنت حديقة للحياة البرية في أستراليا، الأربعاء، العثور على شيطان التسمانيا، ماري، في "حالة غير مستقرة" بعد أكثر من أسبوعين على هروبها.

ويطلق اسم "شيطان تسمانيا" على حيوان جرابي لاحم يعيش في الأدغال في تسمانيا، الجزيرة التابعة لأستراليا.

وتمكن فريق البحث من العثور على أنثى هذا الحيوان على مسافة أقل من كيلومترين من موطنه في متنزّه "بارادايس كانتري" على ساحل غولد كوست في كوينزلاند.

وقالت الحديقة في بيان إنه "لدى العثور عليها، كانت ماري في حالة غير مستقرة (...) وتحتاج إلى رعاية بيطرية، فنُقلت على وجه السرعة إلى مستشفى بيطري متخصص".

وأضافت أن الحيوان ذا الفراء البالغ من العمر عامين، والذي وصفه القائمون على رعايته بأنه خجول للغاية، موجود حاليا في المستشفى لإجراء فحوص.

وشارك نحو 12 خبيرا في الحياة البرية مدعومين بكلب تعقّب وطائرة مسيّرة مزودة بتقنية التصوير الحراري، في البحث عن ماري بعد هروبها الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.

وتعتقد الحديقة أن ماري قامت "بقَفزة كبيرة غير معتادة" لتبدأ مغامرتها التي استمرت 15 يوما.

ويمكن هذا الحيوان أن يعيش حتى ست سنوات، ويصل وزن الذكور إلى 14 كيلوغراما ويبلغ ارتفاعها عند الكتف نحو 30 سنتيمترا، وفق دائرة البيئة في تسمانيا.

وعلى رغم انتشاره في جزيرة تسمانيا، يُصنّف هذا النوع على أنه مهدّد بالانقراض، ويواجه خطرا كبيرا من مرض سرطاني معد يُعرف باسم "ورم الوجه لدى شيطان تسمانيا".