رونالدو أسوأ لاعبي البرتغال في مباراة الكونغو

خبرني - حصل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على تقييم 6.2 من موقع "صوفا سكور" المختص في إحصائيات كرة القدم كأسوأ لاعب في منتخب بلاده في المباراة التي تعادل بها مع الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتعادل منتخب البرتغال، أحد المرشحين للفوز بالبطولة، مع الكونغو الديمقراطية التي تظهر في كأس العالم للمرة الأولى تحت اسمها الجديد، إذ كان ظهورها الوحيد عام 1974 باسم زائير.

وحصل رونالدو على تقييم 6.2 وهو أسوأ تقييم بين لاعبي البرتغال بالتساوي مع زميله برناردو سيلفا، وثاني أسوأ تقييم بين جميع اللاعبين بعد الحارس الكونغولي مباسي نزاو الذي حصل على 6.0.

وسدد رونالدو كرتين في المباراة بعيداً عن المرمى، ومرر 19 كرة صحيحة من أصل 21، وفقد الكرة في 3 مناسبات، بينما لمس الكرة 24 مرة طوال التسعين دقيقة.

ويخوض رونالدو موندياله السادس عبر التاريخ ليتساوى مع غريمه الأزلي ليونيل ميسي، كأكثر من لعب بطولات كأس عالم في التاريخ.