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الملك: كل التوفيق لأبطال منتخبنا الوطني في مشوار كأس العالم

  • 16 حزيران 2026
  • 19:01
الملك كل التوفيق لأبطال منتخبنا الوطني في مشوار كأس العالم

خبرني - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أن "أبطال منتخبنا الوطني، لهم كل التوفيق في مشوار كأس العالم".

وأضاف جلالته في منشور له عبر منصة إكس "قاتلوا في الملعب بروح النشامى التي عهدناها بكم، وارفعوا اسم الأردن عاليا، فقلوبنا معكم وفخرنا بكم ثابت دائما".

ويخوض منتخب النشامى الأربعاء، عند الساعة السابعة صباحا، مواجهة تاريخية مرتقبة ضد منتخب النمسا.

وتأتي هذه المباراة في افتتاح مشواره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم 2026، يليها مباراتان تجمعانه بالمنتخب الجزائري ومن ثم المنتخب الأرجنتيني.

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