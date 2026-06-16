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"بيت الأردن" في دالاس يتصدر فعاليات دعم النشامى في الولايات المتحدة

  • 16 حزيران 2026
  • 18:27
بيت الأردن في دالاس يتصدر فعاليات دعم النشامى في الولايات المتحدة

خبرني - أعلنت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع رابطة مشجعي النشامى والجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية، دعم سلسلة من الفعاليات المرافقة لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى"، يتقدمها إقامة "بيت الأردن" في مدينة دالاس بولاية تكساس، ليكون منصة وطنية وثقافية تجمع الجماهير الأردنية والعربية وتبرز الهوية والتراث الأردني خلال فترة مشاركة المنتخب.

وتشمل الفعاليات استقبال المنتخب في مدينة سان خوسيه، وتنظيم موكب للجالية الأردنية، إلى جانب أنشطة احتفالية مرافقة لمباراة الأردن والجزائر بمشاركة فرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية وفنانين أردنيين، فيما سيحتضن "بيت الأردن" فعاليات ثقافية وفنية وشاشات عرض لمتابعة مباريات المنتخب في إطار جهود دعم النشامى والترويج للأردن كوجهة سياحية وثقافية متميزة.

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