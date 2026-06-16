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الأردن يدين فتح "أرض الصومال" سفارة مزعومة له في القدس المحتلة

  • 16 حزيران 2026
  • 17:32
الأردن يدين فتح أرض الصومال سفارة مزعومة له في القدس المحتلة

خبرني - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، قيام ما يسمى إقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة؛ معتبرة إياها خطوة مرفوضة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعدّ باطلة وغير شرعية وغير قانونية.

وجدّد المجالي التأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثّل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكّد المجالي دعم المملكة الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وأمنه.

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