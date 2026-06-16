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المدرج الروماني يحتضن أكبر شاشة عرض في المملكة دعماً للنشامى

  • 16 حزيران 2026
  • 16:12
المدرج الروماني يحتضن أكبر شاشة عرض في المملكة دعماً للنشامى

خبرني - تتجه أنظار الجماهير الأردنية صباح يوم غدٍ الأربعاء إلى المدرج الروماني في العاصمة عمّان، الذي يستضيف فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة المنتخب الأردني أمام منتخب النمسا ضمن بطولة كأس العالم في تمام الساعة السابعة صباحا.

وكانت أعلنت وزارة الشباب بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، عن تركيب أكبر شاشة عرض في المملكة داخل المدرج الروماني لمتابعة المباراة.

 

تم تأمين حافلات نقل مجانية للجمهور:
📍القويسمة:  قرب ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية .
📍المقابلين  : قرب مديرية الأمن العام (موقع مهرجان الطعام سابقاً).
📺 كما سيتم عرض مباريات المنتخب الوطني اللاحقة ضمن منافسات كأس العالم في الموقع نفسه.
#الأردن
#كأس_العالم 
 #FIFAWorldCup

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