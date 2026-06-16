موجة حر طويلة .. كيف ستؤثر على الأردن ؟

خبرني - حذر مركز "طقس العرب" الإقليمي، يوم الثلاثاء، بناء على أحدث مخرجات نماذج المحاكاة الحاسوبية، من موجة حارة طويلة الأمد ومرهقة تبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل (21 حزيران)، لتضرب خمس دول عربية بالتزامن الدقيق مع البداية الفلكية لفصل الصيف.

وأوضح الراصدون الجويون أن السبب العلمي لهذه الموجة القاسية يعود إلى اشتداد المرتفع الجوي شبه المداري على منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج العربي والعراق. ويعمل هذا النظام الجوي على:

تسخين مضاعف: زيادة تسخين الكتلة الهوائية في طبقات الجو المنخفضة بفعل ظاهرة القبة الحرارية.

تهديد المناطق السكانية: اقتراب المركز اللاهب للكتلة الحارة من التجمعات السكانية لعدة أيام متتالية.

وتشير الخرائط الحاسوبية إلى أن الدول الخمس المشمولة بالتأثير المباشر هي: جنوب العراق، الكويت، شرق المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة (خصوصا المناطق الداخلية والصحراوية منها)، حيث يتوقع أن تقارب أو تتجاوز الدرجات العظمى حاجز 50 درجة مئوية للمرة الأولى هذا العام.

ونبه المركز إلى أن خطورة هذه الموجة ترتبط باستمرارها الزمني المرهق، مع بقاء الحرارة فوق منتصف الأربعينيات نهارا، مما يرفع فرص الإجهاد الحراري وضربات الشمس، لا سيما مع تزايد نسب الرطوبة في المناطق الساحلية خلال ساعات الليل.

أبرز التوصيات الطبية والأرصادية :

تقنين وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الـ 10 صباحا وحتى الـ 4 عصرا).

الإكثار الشديد من شرب الماء والسوائل المرطبة دون انتظار الشعور بالعطش.

التحذير الصارم: عدم ترك الأطفال نهائيا داخل المركبات المغلقة، وتفريغ السيارات من المواد القابلة للاشتعال (كالولاعات، العطور، ومعقمات الأيدي).