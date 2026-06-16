ما لا تعرفونه عن أول حكم ساحة أردني في كأس العالم - صور

خبرني - كشفت شركة الاستشارات الهندسية العالمية (إنجيكون)، ومقرها الأردن، عن معلومات جديدة تتعلق بالحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وسجل المهندس أدهم المخادمة إنجازا تاريخيا باسم الأردن، بعدما أصبح أول حكم ساحة أردني يقود مباراة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بإدارته المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة التي جمعت منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.

ورافق المخادمة في هذه المهمة طاقم تحكيم أردني ضم الحكمين المساعدين محمد بكار وأحمد الرويلي، في إنجاز يعيد إلى الأذهان مسيرة الحكم الأردني الراحل عوني حسونة، الذي مثل المملكة حكما مساعدا في مونديال 2002.

وأوضحت الشركة أن المخادمة يعمل مهندسا ضمن فريق الإشراف الهندسي فيها، ويشغل حاليا منصب المهندس المقيم في مشروع شبكات الصرف الصحي لمنطقة غرب إربد.

وتاليا الصور التي نشرتها الشركة عبر موقعنا :

