«أين لامين يامال؟».. الجماهير السعودية تكرر سيناريو ميسي (فيديو)

خبرني - بدأت الجماهير السعودية استعداداتها مبكرا لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 بهتافات ضد النجم الشاب لامين يامال.

وأظهر مقطع فيديو ترديد مشجعي السعودية هتافات حماسية قالوا فيه باللغة الإنجليزية "أين يامال؟".

ويأتي ذلك السيناريو تكرارا لما حدث في كأس العالم 2022 بقطر، حيث هتفوا أيضاً "أين ميسي؟" بعد خسارة الأرجنتين أمام السعودية.

والمفارقة أن منتخب الأرجنتين تُوج بالنهاية بلقب كأس العالم، وكان ليونيل ميسي أفضل لاعب في البطولة.

يذكر أن المنتخب السعودي استهل مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل مع أوروغواي 1-1، حيث فرَّط في تقدمه بهدف.

ويلتقي "الأخضر" ضد إسبانيا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة للمونديال.

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