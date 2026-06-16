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ترمب يهاجم نتنياهو: دعوا سورية تتولى حزب الله والاتفاق مع إيران أولويتي

  • 16 حزيران 2026
  • 14:21
ترمب يهاجم نتنياهو دعوا سورية تتولى حزب الله والاتفاق مع إيران أولويتي

خبرني -  أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الحرب في لبنان، واصفًا إياها بأنها "هامشية".

وفي لقاء مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، قال إنه اقترح على إسرائيل أن تتولى سورية أمر حزب الله.

وكرر تصريحه بأنه "لم يُعجبه الهجوم على بيروت"، مضيفًا: "لا تستطيع إسرائيل القيام بذلك دون قتل الآخرين، لذا على سورية أن تقوم به".

وصرّح قائلاً: "الحرب في لبنان ثانوية، والاتفاق النووي مع إيران قائم بذاته. لم يعجبني الهجوم الإسرائيلي على بيروت، وعلى نتنياهو الآن أن يتحلى بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، لأنه لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل".

وفي السياق نفسه، فاجأ ترامب الجميع بقوله إنه "يعتقد أن بإمكان إسرائيل ترك مسألة التعامل مع حزب الله لسوريا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لن تستثمر الولايات المتحدة ملايين الدولارات في إيران، كما فعل أوباما، فأنا لست مهتماً بتغيير النظام في إيران.

وأشار ترامب أيضا إلى أن "ما دفعني لتوقيع مذكرة التفاهم هو وعد بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية"، وكشف أيضاً أنه كانت هناك "محاولات لتغيير النظام في إيران - لكنها لم تنجح"، وأن "أردنا الذهاب إلى إيران للحصول على اليورانيوم المخصب - لكن ذلك لم ينجح.

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