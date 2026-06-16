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وفاة والد معلق مباراة النشامى والنمسا خليل البلوشي

  • 16 حزيران 2026
  • 14:21
وفاة والد معلق مباراة النشامى والنمسا خليل البلوشي

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى والد المعلق العُماني خليل البلوشي اليوم الثلاثاء.

وكتب البلوشي في منشور له على منصة X : 

رحل والدي الحبيب، وسند عمري، وقطعة من قلبي إلى جوار ربه

اللهم اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك، واجعل ما أصابه رفعةً له في الدرجات.

أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون

ونعى عدد من الشخصيات الإعلامية والصفحات والد المعلق خليل البلوشي، داعين لوالده  بالرحمة والمغفرة.

ويذكر أن خليل البلوشي كان موكل إليه التعليق على المباراة الأولى للنشامى في كأس العالم أمام منتخب النمسا يوم غد الأربعاء.

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