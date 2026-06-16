القنوات الناقلة لمباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026

خبرني - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب العراق أمام منتخب النرويج في دور المجموعات من كأس العالم 2026.

يبدأ منتخب العراق رحلته في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة صعبة أمام منتخب النرويج، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

ويتطلع أسود الرافدين إلى الخروج بنتيجة إيجابية تمنحهم دفعة معنوية كبيرة في بداية المشوار، أمام منتخب أوروبي يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة والخبرة.

وتحمل هذه المباراة أهمية خاصة للمنتخب العراقي في ظل الصراع المبكر على إحدى بطاقات العبور إلى الدور المقبل.

كما تترقب الجماهير العراقية والعربية هذه المواجهة باهتمام كبير، لما تمثله من أهمية في الظهور الأول للعراق على مسرح المونديال.

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات كأس العالم 2026 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن للجماهير متابعة مباراة العراق والنرويج عبر القنوات المخصصة لنقل مباريات البطولة العالمية بجودة عالية وتغطية شاملة قبل وبعد اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد النرويج

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 4

beIN 4K HDR

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق والنرويج عبر الإنترنت من خلال منصة TOD التابعة لشبكة بي إن سبورتس.

كما تتيح خدمة beIN CONNECT للمشتركين متابعة المباراة مباشرة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر من أي مكان.

موعد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026

يواجه منتخب العراق نظيره منتخب النرويج ببطولة كأس العالم 2026. يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026،

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 1 فجرًا بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، 2 فجرًا بتوقيت أبوظبي