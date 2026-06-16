خبرني - دعا الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأردني، السيد محمد فواز الخصاونة، جميع أعضاء الحزب وكوادره ومؤازريه في مختلف محافظات المملكة إلى المشاركة الفاعلة في الاحتفال الوطني الذي تنظمه اللجنة التنسيقية للأحزاب السياسية تحت شعار "الأردن يجمعنا"، والمقرر إقامته مساء يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2026 في حدائق الحسين بالعاصمة عمّان.

وأكد الخصاونة أن المشاركة في هذه الفعالية الوطنية تجسد معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، وتعكس اعتزاز الأردنيين بالمناسبات الوطنية العزيزة التي شكلت محطات مشرقة في تاريخ الدولة الأردنية، داعياً أعضاء الحزب إلى الحضور والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الوطني الجامع.

وتدعو اللجنة التنسيقية للأحزاب السياسية أبناء وبنات الوطن إلى المشاركة الواسعة في الاحتفال الوطني الذي تنظمه التنسيقية تحت شعار "الأردن يجمعنا"، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2026 في حدائق الحسين بالعاصمة عمان، احتفاءً بالمناسبات الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين.

ويأتي هذا الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش العربي، تأكيداً على قيم الوحدة الوطنية والاعتزاز بالمنجز الأردني والالتفاف حول القيادة الهاشمية، وترسيخاً لمعاني الانتماء والولاء للوطن.

ويشارك في تنظيم هذه الفعالية الوطنية أحزاب: عزم، والميثاق الوطني، والتغيير، والإصلاح، ومبادرة، والاتحاد الوطني، تأكيداً على أهمية العمل الوطني المشترك وتعزيز قيم الشراكة والوحدة الوطنية.

المكان: حدائق الحسين – عمّانالزمان: الخميس 18/6/2026الساعة: السابعة مساءً