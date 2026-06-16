المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

خبرني - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء طلبا لإطلاق سراح الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المحتجز دون تهمة منذ اعتقاله بغزة في أواخر 2024.

أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وهو من بين 14 طبيبا على الأقل من غزة محتجزين في إسرائيل دون تهمة منذ أكثر من عام.

وقال ناجي عباس مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إن المحكمة استندت في قرارها إلى "مواد سرية" لم يتم إطلاع أبو صفية أو محاميه عليها.

وقال عباس في بيان "الرسالة التي يبعث بها هذا القرار واضحة لا لبس فيها، وهي أنه يمكن حرمان طبيب من حريته إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهمة إليه ودون أن تقدم السلطات أدلة ضده في جلسة مفتوحة".

ويقول محامي أبو صفية ومنظمات حقوق الإنسان إن الطبيب محروم من الطعام الكافي ويتعرض لاعتداءات في السجن.

وظهر أبو صفية عبر اتصال بالفيديو في جلسة أمام المحكمة العليا في القدس الأربعاء الماضي، وبدا فاقدا للوزن بشكل ملحوظ.

وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إن أبو صفية محتجز في العزل الانفرادي منذ 13 يوما.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّ أبو صفية ينتمي إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، دون تقديم أدلة على ذلك، ونفت وزارة الصحة في غزة وحركة حماس هذه الادعاءات.

وكان أبو صفية من بين الأطباء الذين رفضوا ترك العشرات من الأطفال حديثي الولادة الذين كانوا يعالجونهم بعد أن أمرهم جيش الاحتلال بالمغادرة في 2023.