توضيح رسمي: المادة المتداولة في العقبة زيوت عادمة وليست نفطاً - فيديو

خبرني - أكد محافظ العقبة أيمن العوايشة، أن المادة السائلة السوداء التي ظهرت في مقطع فيديو على الطريق الخلفي للمحافظة، هي زيوت عادمة جرى تفريغها بشكل غير قانوني من قبل أحد الصهاريج.

وقال العوايشة، أنه جرى الكشف على الموقع، وتبين أن صهريج أفرغ حمولته من الزيوت العادمة في منطقة محاذية للشارع العام، ما يشكل مخالفة بيئية ومرورية تستوجب المساءلة القانونية، نظراً لما تسببه من مخاطر على السلامة العامة والبيئة.

وأضاف، أن الجهات المختصة تحركت فور رصد الحادثة، حيث تم الكشف على الموقع والتأكد من طبيعة المادة بالتعاون مع الجهات المعنية، فيما باشرت مديرية الأشغال والمجموعات البيئية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وشدد العوايشة على أن الأجهزة المختصة تواصل متابعة القضية لتحديد المسؤولين عن هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، مؤكداً أن محافظة العقبة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالبيئة أو تعرض حياة المواطنين ومستخدمي الطرق للخطر، وأن تطبيق القانون سيطال كل من يثبت تورطه في مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.

وأوضح، أن الفرق الفنية تمكنت من طمر البقعة الزيتية بالكامل واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انزلاق المركبات والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكداً أن الوضع أصبح تحت السيطرة بشكل كامل ولا يشكل أي خطر بعد الانتهاء من أعمال المعالجة.

وشدد العوايشة على أن الأجهزة المختصة تواصل متابعة القضية لتحديد المسؤولين عن هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، مؤكداً أن محافظة العقبة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالبيئة أو تعرض حياة المواطنين ومستخدمي الطرق للخطر، وأن تطبيق القانون سيطال كل من يثبت تورطه في مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.

وكان تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قالوا إنه يوثق ظهور مواد يُعتقد أنها نفطية في أحد المواقع الجبلية بمحافظة العقبة.

وأظهر المقطع المتداول خروج مادة سائلة من الموقع، وسط تكهنات من متداوليه حول طبيعتها وإمكانية ارتباطها بوجود مؤشرات نفطية، فيما طالب مواطنون الجهات الرسمية المختصة بالتحقق من صحة هذه المعلومات وإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن طبيعة المادة المتداولة.