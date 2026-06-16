*
الثلاثاء: 16 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المدن الصناعية تهنئ بالعام الهجري الجديد

  • 16 حزيران 2026
  • 13:10
المدن الصناعية تهنئ بالعام الهجري الجديد

خبرني - رفعت شركة المدن الصناعية الاردنية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام  وكافة العاملين فيها أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأسرة الأردنية الواحدة  بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عبيد ياسين في التهنئه: نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العام عاماً مباركاً، مليئاً بالخير، وأن يحفظ الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار حيث تستحضر الشركة في هذه المناسبة العطرة معاني الإيمان والصبر والعطاء، وقيم رسالة الإسلام العظيمة التي تدعو للمحبة والتسامح والتكافل.

 واختتم ياسين :  نسال  الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية والأمة الإسلامية بالخير والبركات وعلى اردننا بمزيد من التقدم والازدهار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأردني يدعو أعضاء الحزب للمشاركة في احتفال
الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأردني يدعو أعضاء الحزب للمشاركة في احتفال ...
  • 2026-06-16 13:47
الأسواق الحرة الأردنية تهنئ الملك وولي العهد بمناسبة العام الهجري الجديد
الأسواق الحرة الأردنية تهنئ الملك وولي العهد بمناسبة العام الهجري الجديد
  • 2026-06-16 13:09
CNTXT AI تُنجز إغلاق جولة تمويل من الفئة الأولى (Series A) بقيمة 60 مليون دولار لتوسيع نشر الذكاء الاصطناعي السيادي عالميًا
CNTXT AI تُنجز إغلاق جولة تمويل من الفئة الأولى (Series A) بقيمة 60 مليون دول...
  • 2026-06-16 12:32
شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ بالعام الهجري الجديد وتؤكد مواصلة دورها الوطني في دعم أمن التزود بالطاقة
شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ بالعام الهجري الجديد وتؤكد مواصلة دورها الوط...
  • 2026-06-16 12:00
بحث علمي أردني يسلط الضوء على أثر منحى STEM في تحسين التحصيل الدراسي
بحث علمي أردني يسلط الضوء على أثر منحى STEM في تحسين التحصيل الدراسي
  • 2026-06-15 22:03
كابيتال بنك يحتفل مع موظفيه بمشاركة النشامى التاريخية في كأس العالم ويهدي المنتخب أغنية وطنية خاصة
كابيتال بنك يحتفل مع موظفيه بمشاركة النشامى التاريخية في كأس العالم ويهدي الم...
  • 2026-06-15 16:19