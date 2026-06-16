المدن الصناعية تهنئ بالعام الهجري الجديد

خبرني - رفعت شركة المدن الصناعية الاردنية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وكافة العاملين فيها أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عبيد ياسين في التهنئه: نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العام عاماً مباركاً، مليئاً بالخير، وأن يحفظ الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار حيث تستحضر الشركة في هذه المناسبة العطرة معاني الإيمان والصبر والعطاء، وقيم رسالة الإسلام العظيمة التي تدعو للمحبة والتسامح والتكافل.

واختتم ياسين : نسال الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية والأمة الإسلامية بالخير والبركات وعلى اردننا بمزيد من التقدم والازدهار.