زوجة اخطبوط الاسد في قبضة الامن السوري

خبرني - ألقت قوى الأمن الداخلي السوري في حماة القبض على عليا موسى باشا، زوجة العقيد السابق ناجي الصباغ رئيس فرع المخابرات الجوية بحماة، والمعروفة بلقب "الأخطبوط" و "إمبراطورة السرقات" بسبب تشعب نفوذها وعلاقاتها.

من هي عليا موسى باشا؟

برزت خلال سنوات الثورة كواحدة من أقوى الشخصيات النسائية المرتبطة بالنظام في حماة. شغلت منصب مستشارة لما يُسمى "هيئة المصالحة الوطنية" بقرار من القصر الجمهوري، والتي اعتبرها ناشطون أداة أمنية لقمع المعارضين وفرض السيطرة.

شبكة علاقاتها:

القصر الجمهوري: وُصفت بأنها مقربة من أسماء الأسد وممثلتها في حماة، وكانت تنتقل إلى دمشق عبر طائرة خاصة للقاءات دورية.

الأمن والعسكر: ارتبط اسمها بقيادات أمنية بارزة، على رأسهم العقيد ناجي الصباغ الذي تزوجته بعد طلاقها من زوجها الأول، بالإضافة إلى علاقات معقدة مع سهيل الحسن وفهد الفريج وزير الدفاع السابق، وضباط آخرين كأسامة أمين أصفر وطلال يحيى جلعوط.

الملف المالي: ترأست جمعية "ألوان" التي اتُهمت باستخدامها كغطاء للاستيلاء على شقق المغتربين والمهجرين في حماة، وتحويلها لمصالحها الخاصة أو لصالح مسؤولين، منهم محافظ حماة السابق أنس الناعم

التهمة الرسمية:

وجهت إليها اتهامات بالمشاركة بانتهاكات ضد المدنيين، والابتزاز، والاستيلاء على المال العام والخاص، واستغلال النفوذ. ويُنظر إليها كنموذج صارخ للفساد واستغلال السلطة خلال سنوات الحرب