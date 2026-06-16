السفارة الباكستانية في عمّان تحتفي بمرور 150 عاماً على ميلاد القائد محمد علي جناح

خبرني - نظّمت السفارة الباكستانية في عمّان ندوة احتفالية بمناسبة مرور 150 عاماً على ميلاد القائد الأعظم محمد علي جناح، مؤسس جمهورية باكستان، وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والمفكرين والشخصيات العامة الأردنية والباكستانية.

وشارك في الندوة كل من الأمين العام للمنتدى المهندس مروان الفاعوري، ورئيس نادي خريجي الجامعات الباكستانية في الأردن الدكتور زيد أحمد المحيسن، وأستاذ التاريخ في جامعة اليرموك الدكتور أحمد الجوارنة، والمدير التنفيذي السابق لغرفة تجارة عمّان الأستاذ هشام الدويك، والأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتورة أماني جرار، إلى جانب السفير الباكستاني في عمّان السيد خرم سرفراز خان.

وتناول المشاركون في كلماتهم وأوراقهم البحثية سيرة القائد محمد علي جناح ودوره التاريخي في قيادة الحركة الوطنية الباكستانية، ونضاله السياسي والدستوري للدفاع عن حقوق الشعب الباكستاني، وجهوده في تأسيس دولة باكستان الحديثة على أسس من العدالة وسيادة القانون والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع.

وأكد المتحدثون أن إرث محمد علي جناح ما زال يشكل مصدر إلهام للأجيال، لما جسده من قيم القيادة والحكمة والإصرار في سبيل تحقيق تطلعات شعبه، مشيرين إلى أهمية استذكار الشخصيات التاريخية التي أسهمت في بناء الدول وتعزيز مبادئ الحرية والاستقلال.

من جانبه، أعرب السفير الباكستاني في عمّان السيد خرم سرفراز خان عن تقديره للمشاركين والحضور، مؤكداً عمق العلاقات الأردنية الباكستانية وحرص بلاده على تعزيز التعاون الثقافي والفكري بين البلدين الصديقين، مشيداً بالدور الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية والفكرية في توثيق الروابط بين الشعوب.

وفي ختام الندوة، أقام السفير الباكستاني حفل غداء على شرف المشاركين والحضور، في أجواء عكست متانة العلاقات الثنائية بين الأردن وباكستان، وأهمية تعزيز الحوار والتواصل الثقافي والفكري بين مؤسسات البلدين.الشقيقين (ملاحظة الصور تنشر حسب توفرها )